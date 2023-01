H

an transcurrido más de cuatro años del sexenio y ya se puede voltear atrás y medir fortalezas y debilidades. Uno de los puntos flacos se localiza en la Fiscalía General de la República, que se puso a cargo de Alejandro Gertz Manero. En perspectiva puede decirse que no fue una selección adecuada. Hasta ahora lo memorable de su actuación tiene que ver con acciones en que ha abusado del poder para satisfacción de intereses personales. Bastaría con citar la persecución de que hizo víctima a su propia familia política. También mostró afanes vengativos hacia el ex titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Julio Scherer. Le molestaba lo que publicaba la revista Proceso, aun cuando Julio estaba alejado de la dirección editorial. También ha demostrado que cuando quiere ayudar a alguien utiliza su influencia. Protegió al ex director general de Pemex Emilio Lozoya desde que fue extraditado a México y si está en prisión fue porque su soberbia lo llevó abusar de la protección y lo sorprendieron en un restaurante de lujo, en violación de su prisión domiciliaria. Cuando se creó el delito de corrupción que, por increíble que parezca, no existía en nuestra legislación, el Congreso puso en las manos del fiscal un arma para combatir el problema que se reconoce como el número uno del país. ¿La utilizó? Corren versiones encontradas sobre el estado de salud de Gertz Manero. Algunas dicen que está muy delicado. Ojalá sean fake news y se recupere cabalmente, no se desea mal a nadie. En caso contrario, si llegara a ser necesario designar a otro, ojalá las personas que sean propuestas al Senado sean las adecuadas. No perder de vista que es un funcionario transexenal.

