Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Lunes 23 de enero de 2023, p. 8

El investigador y periodista Alberto Dallal sostiene que debe abrirse más espacio a la danza mexicana en los medios de comunicación y que se realice una crítica más profesional de esa disciplina.

Necesitamos más periodistas que se dediquen y se concentren en estudiar ese gran arte que tenemos los mexicanos que es la danza popular, así como nuestras danzas moderna y contemporánea, que son de primerísima , agregó el integrante del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dallal, cuya trayectoria le ha valido el respeto de la comunidad cultural, recibirá este 29 de enero el Reconocimiento Danza UNAM 2022, por la labor que ha desarrollado a lo largo de 60 años y por ser un pionero en mirar, pensar y apreciar esa disciplina como materia de estudio.

En entrevista, el crítico rememoró sus inicios en el periodismo de danza a partir de que su amigo Jorge Alberto Manrique lo invitó al IIE. También comentó que ver a los danzantes indígenas en las calles le impresionó mucho cuando era joven y comenzó a investigar por qué bailaban descalzos y se les daba dinero. Ellos me comentaron que venían de pueblos cercanos a la capital, y eran verdaderos danzantes .

Danzantes sin zapatos

El autor de Estudios sobre el arte coreográfico y La danza en México explicó que al ver a los indígenas descalzos realizar sus actividades, decidió imitarlos y empezó a jugar frontón de mano sin zapatos.