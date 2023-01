P

ara nadie resultaría insólita la evidencia de que el juicio de un delincuente de cuello blanco esté acaparando la atención nacional. Tampoco resulta increíble que el autodenominado súper policía haya engaitado a los súper policías estadunidenses, quienes confiaron en el pillo-funcionario de alto nivel del gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Lo que motivó a los gobiernos anteriores a delinquir, a engañar y a simular, fue por la facilidad con la que han podido robar a manos llenas desde los puestos políticos de las altas esferas o desde el círculo de cómplices de las bajas esferas. Pero, además de la complicidad de la gente allegada a los puestos estratégicos del poder, está el alto nivel de la desinformación de la sociedad.

¿Por qué la gente ignora los asuntos de la clase política y sus vínculos y acciones ilegales con los partidos y sus dirigentes, negociando incluso hasta sus principios? ¿Por qué no nos enteramos de los avances de la ciencia a favor de la salud o de los daños intrínsecos de los tratamientos médicos? Tal vez porque son un negocio. Es de conocimiento generalizado que las farmacéuticas imponen tratamientos, no por la necesidad de la población, sino de la industria terapéutica. Y, siguiente pregunta ¿por qué no conocemos los oscuros juicios y amañadas sentencias que dicta el poder judicial?

Ya ha sido señalado en varias ocasiones en las conferencia matutinas del presidente López Obrador que la información deficiente o, de plano, oculta a propósito, es porque se ha pensado tradicionalmente que la política sólo es para los políticos… y, podemos añadir que se ha generalizado el pensamiento de que, la ciencia sólo la entienden los científicos. Y, en cuanto a la jurisprudencia (ciencia del derecho), sólo los jueces, magistrados y tribunales deben entender qué es justicia y qué no. Por tanto, toda sentencia debe ser aceptada. Así, ciegamente.

De tal forma, que los grandes distractores de la vida cotidiana han hecho su labor: apartar la atención de la sociedad sobre los asuntos verdaderamente importantes. Pero, no sólo eso, sino también, que la desinformación mutila, de alguna forma, la capacidad de análisis de las personas, con el pretexto de que las leyes no las entiende el pueblo.

Estamos viviendo uno de los episodios clásicos de la ejecución de un distractor. El juicio al ciudadano-delincuente Gerardo García Luna, es el principal asunto en la prensa en estos días; como lo dijo el periodista Jorge Rocha en el programa La Mañanera 360, el juicio al súper policía está por convertirse en un pago por evento .

De la misma forma, los avances de la ciencia son disimulados por los consorcios empresariales y por los institutos de investigación, incluso hasta por las instituciones universitarias.