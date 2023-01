En entrevista con La Jornada, admitió que a pesar de los esfuerzos para atender este flagelo, con la conformación del MEIF y el Centro Nacional de Identificación Humana, falta camino por recorrer. No solamente es que aumentan los números de desaparecidos, sino que tampoco se da una resolución al tema de crisis forense .

Castellanos indicó que frente a este contexto, aunque la identificación humana no es un tema tradicional en el UNFPA, a solicitud del gobierno acompañaron bajo estándares internacionales los procesos de reclutamiento y selección de personal para el MEIF y han apoyado en la administración de recursos para las actividades de este mecanismo extraordinario.

Destacó que también han colaborado en trabajos vinculados con el mandato del Fondo de Población, como es el análisis de contexto para tratar de entender el fenómeno de la desaparición de mujeres, ya que 24.96 por ciento son féminas y dos de cada tres en las pasadas décadas tenían entre 10 y 24 años.