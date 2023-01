Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 22 de enero de 2023, p. 4

El grupo de Morena en el Senado elabora su agenda para el próximo periodo de sesiones, en la que destacan la aprobación de la reforma electoral que quedó pendiente, pero también leyes que arrastran desde hace años, como la federal para regular el cannabis, la nueva Ley General de Aguas, que el Congreso debió aprobar desde 2013, y la prohibición de plaguicidas tóxicos.

Cada morenista ha propuesto sus prioridades para el próximo año y hay coincidencia en que uno de los temas que ya no se debe evadir, luego de cuatro años, es la despenalización del consumo de mariguana con fines recreativos. No puede seguir ya durmiendo el sueño de los justos esa reforma; tenemos que hacer un esfuerzo para que salga o de plano reconocer que no es el momento, pero es un tema que tenemos que discutir con el Presidente de la República , comentó el senador César Cravioto.

Reconoció que tienen una amplísima agenda de pendientes y por ello se les pidió proponer los temas que ya no pueden esperar, además de un centenar de nombramientos de magistrados e integrantes de órganos autónomos, que también deben desahogar.

Otra de las reformas prioritarias, detalló, es la Ley General de Aguas, pendiente desde hace más de nueve años, ya que el 2 de febrero de 2013 se venció el plazo señalado en la Constitución para que el Congreso legislara en la materia.