René Alberto López

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 22 de enero de 2023, p. 3

Villahermosa, Tab., El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, hizo ayer un llamado a la ciudadanía a que en el ejercicio de sus derechos político-electorales observen en todo momento los plazos y términos de la ley, luego de que futbolistas y ex futbolistas emitieron mensajes de apoyo al funcionario –quien busca ser candidato de Morena a la Presidencia– pese a que ni siquiera se ha iniciado el proceso electoral 2023-2024.

De gira por Tabasco y ante el estribillo presidente , presidente que corearon los asistentes, el responsable de la política interna del país pidió a quienes lo candidatean no comer ansias, porque todavía falta tiempo. Más tarde, ante las críticas que generó el uso de personajes del mundo del deporte para posicionarlo, López Hernández emitió un pronunciamiento, en el cual pide que las expresiones de apoyo se ajusten a la ley.

En particular aprovecho esta comunicación para exhortarles a que no se difundan mensajes y propaganda, que se haga uso de mi nombre, imagen o cargo público en redes sociales o cualquier medio de comunicación o difusión, dado que actualmente no nos encontramos en los tiempos señalados por la norma para ello , señaló en el documento que posteó en Twitter.

El funcionario resaltó que en semanas recientes ha tenido conocimiento de que en diversos puntos de la República se han dado muestras de afecto y solidaridad para él, las cuales agradeció y dijo respetar como parte del ejercicio de los derechos político-electorales de las personas.

Aunque apuntó que ha presentado deslindes de ello ante la autoridad, López Hernández consideró necesario reiterar que el marco constitucional y legal contiene una serie de limitantes y restricciones cuando se trata de comunicar apoyos a funcionarios públicos. Además, como titular de la Secretaría de Gobernación, se encuentra obligado no sólo a respetar el marco normativo, sino también a velar por su cumplimiento.