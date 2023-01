De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 22 de enero de 2023, p. 3

En un video posteado en redes sociales, los futbolistas y ex futbolistas Giovani Dos Santos, Miguel Layún y Braulio Luna enviaron ayer mensajes de apoyo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien busca ser candidato a la Presidencia de la República por el partido Morena.

Pero ante las críticas que generó el respaldo de los jugadores en momentos en que no se puede hacer proselitismo, Dos Santos aseguró por la tarde que la grabación no fue realizada como parte de alguna campaña o algún fin de apoyo político en particular .

Lo solicitó un amigo

Explicó que en el video envía un saludo personal que le pidieron por medio de un amigo cercano. Ha sido parte de mi carrera compartir amablemente este tipo de saludos con mis seguidores y amigos que me lo solicitan , agregó.

El deportista deslindó su imagen de cualquier mal uso que se esté dando a esa grabación que circula en redes.

Por la mañana se dio a conocer la citada videograbación en la que los jugadores utilizaron frases similares al lema de campaña del tabasqueño: “Que siga López, estamos Augusto”.