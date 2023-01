Q

uerida Julieta:

¡Sorpresa! Anoche llegó de visita mi prima Leonor. Me dijo que había venido por aquí a entregarle unos documentos a su contadora y aprovechó para saludarme. Al principio la sentí un poco nerviosa, cohibida. Pensé que se debía a los años que llevábamos sin vernos pero de todos modos le pregunté el motivo de su incomodidad. Me respondió que necesitaba dejarme claro que no había tenido nada que ver con lo sucedido. Para ella también había resultado una sorpresa. La vi tan mortificada que mejor cambié de tema y me puse a hablarle de aquella comida que me organizaron cuando cumplí cincuenta años. Me acuerdo que estuvimos en un restorán precioso: Las Tinajas , lástima que ya no exista, según me han dicho.

La visita fue corta, pero al final Leonor me pareció tranquila, contenta y hasta fue cariñosa. Antes de irse prometió llamarme para que vayamos a comer. Quiere que sigamos hablando del problema, pero no supe si se refería a cosas de la oficina o a algo que hubiera pasado durante la comida. Tú estuviste allí. Tal vez recuerdes algo, entonces dímelo. Si en verdad tuvimos algún conflicto y yo lo provoqué, estoy dispuesta a disculparme con Leonor.

No quiero presionarte pero sí te pido que, en cuanto tengas un tiempecito, me des tu punto de vista. Aunque ya no trabajemos juntas y nos veamos muy poco, sigo confiando mucho en ti. En espera de tus noticias, te mando un fuerte abrazo.

II

Delia querida:

Tardé un poco en contestarte porque he tenido problemas con mi departamento. La dueña dice que no me lo pediría si no fuera porque su hija Olga necesita cambiarse lo más pronto posible. Tuvo problemas graves con el marido. Él no acepta salirse del departamento por nada del mundo y ella prefiere dejárselo con tal de no seguir viviendo a su lado y con temor de que vaya a hacerle algo malo a sus hijos. En fin, no tiene caso que te meta en ese problema, mejor respondo a lo que me preguntaste.

Sí, es cierto que estuve en aquella reunión, pero no fue comida, fue cena. La organizaste tú y nos invitaste a todas las del departamento contable. Le pedí a mi vecina Normita que fuera conmigo porque cuando las presenté se cayeron muy bien y creí que les daría gusto verse. Además le pedí que me acompañara porque ella tiene coche y no habría problemas para encontrar un taxi a la hora de regresarme a mi casa. Ya entonces me daba mucho temor salir en la noche; ahora, con todo lo que está sucediendo, ni siquiera me atrevo a asomar las narices a la puerta después de que oscurece.

Fue una reunión muy bonita y te veías muy contenta, aunque preocupada porque Leonor no llegaba. A fin de cuentas, no se presentó. Te lo recuerdo para que dejes de quebrarte la cabeza pensando que hubo problemas entre ustedes.

Ella tuvo una dificultad, pero no contigo, sino con Efraín. Eso fue lo que me dijo al día siguiente cuando la llamé porque, aunque no dije nada para no inquietarte más, me tenía en ascuas su ausencia después de que me había dicho que por nada del mundo iba a faltar a la celebración.