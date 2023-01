En 2023 hay voluntad política de todas las autoridades para que se lleve a cabo un proceso electoral limpio y democrático. El PRI y otros partidos –asociados históricamente con los fraudes electorales– no tendrán las prerrogativas que gozó el partido otrora invencible. Como se ha demostrado en 2021 y en 2022, los procesos electorales han cambiado. El estado de México ya no es la entidad acostumbrada a los fraudes y el país no es lo que solía ser dominado por la figura del Presidente de la República. El Presidente tiene que legitimarse no metiendo las manos en los procesos. Es cierto que la tentación por caer en esas prácticas será muy grande, pero también lo es que vivimos en una etapa nueva y que nada desprestigiaría al gobierno más que incurrir en prácticas del pasado.