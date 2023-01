Afp y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 22 de enero de 2023, p. 18

Tel Aviv., Decenas de miles de israelíes, entre ellos el ex primer ministro Yair Lapid, se manifestaron ayer por la noche en Tel Aviv contra el flamante gobierno de Israel, el más derechista en la historia del Estado hebreo. Aquellos que quieren al Estado vinieron a defender la democracia, sus tribunales y la idea de una vida en común y de un bien común , tuiteó Lapid. No abandonaremos hasta que no hayamos ganado , añadió.

Unos 100 mil manifestantes llenaron las calles del centro de Tel Aviv, según la prensa local. La policía no aportó datos al respecto.

Fue la manifestación más importante en Israel desde el regreso de Benjamin Netanyahu al frente de un Poder Ejecutivo, en el que hay varios ministros de ultraderecha y ultraortodoxos.