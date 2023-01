Antonio Heras y Jorge Heras

Corresponsal y Especial Para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 22 de enero de 2023, p. 20

Mexicali, BC., “En cuanto empezó amenazarme lo denuncié con mi jefe de distrito de la zona centro, Luis Aragón, pero no me creyó y me dijo que no me preocupara pues no me iba a matar y se rió…”, narró Alina Narciso Teuaxtle, ex policía de Tijuana que en defensa propia asesinó a su agresor – su esposo y superior en jerarquía–, con el que vivió un año.

Por este caso, la diputada morenista Michel Sánchez propuso la iniciativa de ley Alina que busca reconocer la legítima defensa de violencia de género cuando una mujer repela a su agresor o una tercera persona la defienda.

En entrevista telefónica desde la penitenciaria de Tijuana, Narciso Teuaxtle se refirió a la audiencia inicial de su caso, calificado de homicidio agravado por el que el juez Daniel Aguilar la sentenció a 45 años de prisión.

La madrugada del 12 de diciembre de 2019, Luis Rodrigo Juárez Arellanes llegó a su casa tras consumir drogas y alcohol, desenfundó su arma de cargo y golpeó con la cacha a Alina, quien estaba acostada. Después intentó asfixiarla; ella tomó el arma de su marido y al tratar de defenderse le disparó y lo mató.

Familiares y activistas de defensa de derechos y libertades criticaron al juez Aguilar, del Poder Judicial de Baja California, porque en su sentencia omitió la legitima defensa propia y la perspectiva de género.

La ex oficial dijo que después de una golpiza y la primera amenaza de muerte, su jefe la apoyó con el cambio temporal de sección y a las dos semanas regresó a su área de trabajo y en el mismo turno.

Aunque sus compañeros tuvieron la intención de declarar a su favor, les dio miedo de que los sancionaran con un proceso por no hacer nada , o un acta administrativa.

Alina Narciso, originaria de Veracruz y de 45 años, aseguró que su esposo y ella fueron víctimas. Él por estar sujeto a un sistema policiaco con patrones patriarcales, machistas y bullying por el aspecto físico que lo hacían actuar con rudeza en todas las esferas de su vida. Ella, por las constantes agresiones físicas y sicológicas a las que fue sometida durante ocho meses por su pareja sentimental.