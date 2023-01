Abril del Río

Periódico La Jornada

Domingo 22 de enero de 2023, p. a11

A más de 20 años de haber terminado su gestión al frente de la Federación Mexicana de Tenis, Alejandro Hernández lamenta la falta de evolución del deporte blanco en el país, que no cuenta con representantes dentro de los mejores 100 del mundo desde hace más de tres décadas, y sobre todo, aún carece de estructura formativa.

Lo que se ve claramente desde hace muchos años es que no está ligado todo para que el tenis despunte , dijo el tijuanense, actualmente dedicado a impulsar causas sociales como director de YMCA Ciudad de México, que a su vez organiza los dos torneos de tenis femenil profesional que iniciarán la semana próxima en el Club Mallorca.

Son muchos factores, desde clubes, que son más sociales que deportivos, cambios en la federación que no continúan con los planes que se venían realizando, pues mezclan más la política y no les dan continuidad; desde la cultura deportiva que tenemos como mexicanos, somos bastante sociales, nos gusta la fiesta y no la permanencia para hacer algo , asentó en entrevista.

Y continuó el recuento: “Desde las instituciones de más arriba, como la Conade, que no tiene la profundidad ni la permanencia en todo lo que se realiza; la cultura de tu casa, de que los ex jugadores de tenis no se han dedicado a formar proyectos y escuelas bien armadas, como lo han hecho los ex jugadores en países como España o Argentina, ejemplos ideales de lo que es una buena organización.