l fascismo era una herramienta para prevenir una revolución socialista en Occidente. Una contrarrevolución preventiva que confiscó también el poder de la burguesía, pero conservó la propiedad privada. Movilizó la clase trabajadora y la pequeña burguesía en contra del Estado liberal para prevenir la alianza entre la Iluminación burguesa y el comunismo. El precio por ello era una guerra mundial y el sufrimiento humano sin precedente, pero Europa no llegó a ser socialista . Así, acerca del objetivo histórico-mundial del fascismo, escribía hace unos años Gáspár Miklós Tamás (1948-2023), el filósofo marxista húngaro y uno de los más lúcidos intelectuales públicos de Europa Central (bit.ly/3XF48qm), que falleció el domingo pasado. Con la caída del Muro de Berlín y el triunfo del capitalismo el proyecto burgués se completó removiendo al socialismo como una opción para su trascendencia.

En ausencia del enemigo, el fascismo clásico se degradó a un ersatz del posfascismo −el concepto que teorizó y popularizó Tamás (bit.ly/3J4oANw)−, una imitación con la que la extrema derecha busca su nicho en el mundo del capitalismo global, cuestionando y degradando la democracia electoral, pero sin abolirla (algo que acaba generando toda una serie de contradicciones). El fin del socialismo, después de todo −como bien anota Anton Jäger en uno de los obituarios de Tamás−, causó también la profunda confusión entre sus enemigos (bit.ly/3Wh4bYk).