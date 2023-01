n su intervención durante la 113 asamblea general ordinaria del IMSS (15/11/22) –en Palacio Nacional, ante el presidente AMLO– Zoé Robledo, director general preguntó: ¿de qué se trata el Plan de Salud IMSS-Bienestar (IMSS-B)? Y respondió: no es una improvisación, es un sistema 100 por ciento público, gratuito, universal, sin discriminación, sin costo, preventivo, que no espera la enfermedad, que asegura calidad, continuidad de la atención, con redes de distribución/referencia, proveedores de instituciones públicas y que detiene la privatización (propósito central del Seguro Popular).

IMSS-B ha pasado de ser un Programa a un órgano público. A fines de 2022 tendrá presencia en 24 estados. Ya no operará sólo 80 hospitales, sino 331. De 3 mil 900 unidades de primer nivel se pasará a 7 mil 600. De atender 11.7 millones de mexicanos cerrará 2022 atendiendo a 26.8 , dijo Robledo.

Al principio, sin duda, hubo incertidumbre. Pero con acciones oportunas ya no es una idea, ya no es un plan, ya no sólo es un encargo, es un sueño que se está haciendo realidad. Por eso quiero compartir que el 11 de abril de 2020 AMLO convocó a todas y todos los gobernadores. Llevábamos apenas 10 días de ese plan y lo presentamos. No es una decisión fácil, pero es lo correcto. Por eso, gracias por su confianza gobernadora Lorena, Indira, Evelyn, querida Layda, a los gobernadores Durazo, Rocha, Castro, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, Bedoya, Murat y Jara. Y también en el proceso están Zacatecas, con el gobernador Monreal; San Luis Potosí, con Gallardo y Tamaulipas, con el gobernador Villarreal.

Pasarán, de verdad, pasarán a la historia demostrando que, como dice el Presidente, buscaron el poder en sus estados, pero le dieron sentido y lo convirtieron en virtud poniéndolo al servicio de los demás, de la salud de sus gobernados. Eso es la 4T de la vida pública del país, una idea de trascendencia histórica, no de trasendencia personal.

En la 4T la obligación del Estado es proteger a la población más vulnerable, la opción preferencial por los pobres, materializada en derechos sociales que hoy están elevados a rango constitucional. La simpatía por el débil, la construcción de la ciudananía social. La 4T es la que nos hará iguales en la procuración de la salud, en la atención de la enfermedad, iguales al nacer.

IMSS-B es una pieza que nos hacia falta para lograr y consolidar y sostener un verdadero Estado de bienestar en una sociedad más justa. Y habrá dificultades y resistencias .

Celebrando 80 años del IMSS cabe preguntar ¿de veras pasarán a la historia? O antes, la jornada electoral de 2024 ¿corregirá y establecerá precisamente aquello que debe heredarse como estricto cambio con continuidad ? ¿ Resistencias o necesarios ajustes sobre el primer tramo del encargo?

* UAM-Xochimilco