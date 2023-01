Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 21 de enero de 2023, p. 8

Al encabezar la ceremonia por el 80 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el director general, Zoé Robledo, destacó que sin la creación de este organismo, México sería otro, un país con menos oportunidades, menos solidario, con menos conciencia en la población y en el gobierno del valor social de la salud y la seguridad de los trabajadores .

Acompañado de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó el papel del IMSS para consolidar la transformación nacional, tras haber sido creado en 1943, durante el gobierno del ex presidente Manuel Ávila Camacho.

Ante gobernadores, legisladores y secretarios de Estado, reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador, su decisión irrevocable de fortalecer al IMSS y convertirlo en pieza estratégica de la Cuarta Transformación.

En la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, Robledo recordó que hizo su tesis de licenciatura en Ciencias Políticas desde la perspectiva de la historia contrafactual, que propone análisis desde la perspectiva de qué hubiera pasado con una nación o sociedad si el rumbo de su desarrollo hubiera sido distinto.

Destacó los múltiples obstáculos que se presentaron para crear el IMSS en el siglo XX. Subrayó: “¿Qué hubiera pasado de haberse dicho ‘no podemos arrancar porque no tenemos infraestructura’? ‘porque no hay médicos o no hay personal, vehículos ni dinero’”.