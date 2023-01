Integrantes de la JGE argumentaron que bastaba delinear el ahorro de 223 millones porque ya está programado un recorte por 314.5 millones, aplicado al cancelar algunos programas –como posponer la construcción de oficinas– que no ponen en riesgo la operación del intituto.

De ahí surgen los ahorros propuestos por 223.3 millones de pesos, cantidad que, de acuerdo con la JGE, se encuentra dentro de los límites de riesgos controlados de cumplimiento con las atribuciones constitucionales y legales del instituto.

Durante la sesión de la JGE, el titular del OIC subrayó que la meta de ahorro no cumplía con la orden del consejo general, cuando aprobó el presupuesto del INE, frente a la reducción de la solicitud aplicada por el Legislativo.

Es decir, existía una diferencia entre lo solicitado por el instituto y lo aprobado por la Cámara de Diputados, de aproximadamente 450 millones de pesos y que considerando lo necesario para la elección de Tamaulipas se contara con un ahorro de 223 millones de pesos.

“Sin embargo, me parece que olvida que el propio consejo general señaló expresamente: ‘y adicionalmente cubrir la insuficiencia presupuestal del instituto’. Son palabras del consejo general que me parece que con este acuerdo no se está cumpliendo”, indicó.

Es decir, insistió, la meta de ahorro que ordenó el consejo general fue cubrir los 450 millones de pesos que fue la diferencia respecto a lo aprobado en definitiva por la Cámara de Diputados para el instituto , pero además cubrir la insuficiencia presupuestal del INE respecto de su cálculo y petición originales.

Los funcionarios, incluido Lorenzo Córdova, aceptaron hacer un engrose sobre el tema, y adujeron que no había errores en el cálculo, sino tal vez imprecisiones gramaticales.