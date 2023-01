Del juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, que se lleva a cabo en Nueva York, deberá conocerse si en las imputaciones de sobornos y vínculos con el crimen organizado están involucrados otros ex funcionarios, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pide esperar resultado

En una nueva alusión al caso, López Obrador pidió esperar el desarrollo del proceso en Estados Unidos antes de dar a conocer si en México se le podría abrir un nuevo juicio con imputaciones relacionadas con investigaciones nacionales.

Quisieran que nos brincáramos etapas, ¿no?, que yo me metiera a otros temas, incluso relacionados con García Luna. Pero si tenemos el juicio, si es como pago por evento, o sea, todavía quieren. ¿Yo qué les puedo decir? O sea, siéntense. No va a faltar un sillón, no va a faltar quien transmita lo que está pasando en el juicio. Y no se van a aburrir , por lo que hay que esperar.

López Obrador reiteró sus tres escenarios sobre el posible desenlace del juicio en Nueva York: que García Luna resultara inocente del proceso, en cuyo caso, dijo, sería como el parto de los montes o como parir un ratón , porque tienen a una persona detenida tanto tiempo sin poder acreditar las imputaciones.

Una segunda posibilidad es que García Luna resultara culpable, pero se acreditara que el ex presidente Felipe Calderón fue engañado y no se enteró de estos hechos, y una tercera opción es que se determine que ambos conocían de estas prácticas.