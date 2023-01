E

s tan evidente, que no admite discusión: sin el decisivo apoyo, tanto en dinero como en armamento, que le están brindando Estados Unidos y sus aliados, Ucrania no habría podido resistir ya durante casi un año la guerra contra Rusia. Y en esta vorágine bélica se llegó al extremo de no saber cómo romper el círculo vicioso; ambas posibilidades son igual de malas. Suspender el respaldo foráneo a Ucrania equivale a condenar al país a una derrota inminente; mantenerlo, ya no se diga incrementarlo, sólo generará más muertes por ambos lados y devastación en la zona de combates.

Para Moscú, la ayuda externa a los ucranios es una intromisión inadmisible de Washington y sus aliados que puede terminar en hecatombe nuclear –es decir, en suicidio colectivo de la humanidad toda– y para Kiev resulta poco menos que indispensable, pero aún insuficiente.

Aparte de los lotes de armas ya aprobados, los ministros de Defensa de los países de la coalición que apoya a Ucrania, al reunirse en la base militar de Ramstein en Alemania, dejaron pendiente de resolver la cuestión más controvertida: suministrar o no el centenar de tanques Leopard de fabricación alemana que solicita Ucrania para poder llevar a cabo una ofensiva en la primavera siguiente, decisión que Berlín pidió posponer hasta evaluar todos los pros y los contras.