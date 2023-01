A

l poner en marcha una empresa, en cualquier sector de la actividad económica, lo primero que se requiere es personal calificado, infraestructura y, sobre todo, recursos, porque el mercado da para mucho, pero si los interesados no cuentan con los dos primeros elementos citados el negocio y los resultados proyectados difícilmente se alcanzarán, aunque sin el tercero ni duda cabe que ello resultará imposible, y es norma en el ámbito privado y público.

Es el caso concreto de LitioMx, empresa del Estado constituida el 23 de agosto del año pasado con el fin de explorar, explotar y aprovechar el nuevo oro blanco en beneficio exclusivo de México y los mexicanos, el primer elemento de los citados líneas arriba se cubrió con rapidez, pues apenas una semana después de esa fecha el presidente López Obrador hizo público el nombramiento de Pablo Daniel Taddei Arriola como director general.

No se sabe si se ha cumplido con el segundo requisito, pero lo que sí es público (cuando menos como pretexto para cambiar el sentido original de la reforma a la Ley Minera de 2022) es que el tercero brilla por su ausencia, pues, no hay tanto dinero como el que se requiere invertir para la explotación del litio, de acuerdo con la versión del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a la vez encargado de supervisar y coordinar la puesta en marcha y operación de la citada empresa del Estado.

De ser cierto esa versión –en castellano simple, no hay lana–, la pregunta obligada es ¿para qué crear una empresa del Estado si no existen los recursos necesarios para echarla a andar? La reforma a la Ley Minera del 20 de abril de 2022 deja en claro que el litio es de utilidad pública y reservado a México y los mexicanos, y por tal razón no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia y serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio. Se reconoce que el litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México .