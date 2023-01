A los políticos electos no les gusta ser cuestionados sobre las decisiones que toman , explicó Jeremy Corbyn, el ex líder del Partido Laboral británico, quien acudió a Washington para participar en este tribunal. Pero eso es fundamental para una democracia funcional , subrayó al llamar a políticos electos en Estados Unidos a sumarse a la demanda de que Washington desestime los cargos contra Assange, y en referencia a éstos advirtió que su silencio hace que las cosas sean peor para Julian Assange, su silencio hace que las cosas estén peor para la democracia .

Daniel Ellsberg, quien hace más de 50 años fue el funcionario estadunidense que filtró los llamados Papeles del Pentágono al The New York Times, declaró ayer que la Ley de Espionaje tiene un conflicto fundamental con los derechos de libre expresión garantizados por la Primera Enmienda de la Constitución.

A fines del año pasado, The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País –todos los cuales publicaron material secreto entregado por Wikileaks– emitieron una carta abierta llamando a que el gobierno de Estados Unidos anule los cargos contra Assange.

En tiempos recientes, varios senadores estadunidenses, incluyendo Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Ron Wyden, así como diputados como Ro Khanna han condenado la persecución de Assange, pero aunque Biden si deploró el acoso de periodistas cuando era candidato, ha permitido que proceda la solicitud para extraditar al australiano.

Ben Wizner, un abogado especializado en libertades civiles estadunidenses y quien ha defendido a varios filtradores de información oficial, comentó ante el tribunal que los documentos oficiales divulgados por Wikileaks –algunos de los cuales fueron personalmente distribuidos por Assange en este mismo Club Nacional de Periodistas hace una década– fueron esenciales para comprobar que elementos de las fuerzas militares estadunidenses estaban asesinado intencionalmente a civiles en la guerra en Afganistán, que aliados de Washington estaban torturando a prisioneros y que los estadunidenses tenían sitios negros donde martirizaban a sospechosos .

Entre las partes más emotivas de la sesión del Tribunal Belmarsh este vienes fue el informe de Kristinn Hrafnsson, editor en jefe de Wikileaks, de sus visitas con cinco mandatarios latinoamericanos quienes se han sumado al llamado para liberar a Assange.

El periodista islandés, quien tuvo que participar por video por consejo de sus abogados de que podría correr peligro de ser arrestado si viajaba a Estados Unidos, subrayó que López Obrador ha apoyado de manera constante a Julian .

El aplauso más fuerte de la sesión fue cuando Hrafnsson informó que el presidente mexicano se había comprometido a abordar este tema con el presidente Biden (https://www.jornada.com.mx/2023/ 01/17/politica/003n1pol).

De hecho, el caso estadunidense contra Assange ha sido debilitado de manera significativa por la publicación de nuevas directrices sobre procuración judicial del Departamento de Justicia publicadas en octubre de 2022, las cuales explícitamente evitan acusar a organizaciones de noticias que reciben y publican información oficial clasificada, incluyendo de fuentes anónimas, como se configura en las acusaciones contra Assange.

Hrafnsson indicó que, con base en estas nuevas directrices, 17 de los 18 cargos en la acusación estadunidense contra Assange deberían ser descartadas.