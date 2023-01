La muchedumbre también es considerablemente más joven , observa esta habitante del vecino estado de Maryland, rodeada de grupos de estudiantes de colegios cristianos que llegaron en autobús, algunos de ellos con pancartas en las que se lee: Yo soy la generación post-Roe , pero esta antiabortista, que reza regularmente frente a las clínicas de su estado, no piensa limitarse a eso: Creo que vendré hasta mi muerte, debemos seguir convirtiendo a la gente.

El pasado 24 de junio, la Corte, restructurada por el ex presidente republicano Donald Trump, les dio la razón, dejando a cada estado en libertad de prohibir los abortos en su territorio, y unos 15 gobiernos locales se apresuraron a hacerlo. Por eso se respira un ambiente un poco más festivo , explica Barbara Countryman, de 61 años, que no se pierde una marcha desde hace 20 años.

A la carta

El tema del aborto está ahora en manos de los estados , afirma Richard Guill, de 50 años. En Virginia, donde él vive, cerca de Washing-ton, el gobernador republicano busca restringir la libertad de las mujeres a decidir el destino de su gestación, por ahora en vano debido a la oposición de los congresistas locales. Esperamos que nos escuchen hoy... “Muchos estados proponen ‘abortos a la carta’”, lamenta Kathleen Pilié, de 78 años. Aunque Roe ha caído, tenemos que seguir siendo fuertes, no podemos ceder a la complacencia , estima esta ciudadana de Nueva Orleans.

Ella se alegra de que Luisiana prohibiera de inmediato las interrupciones del embarazo en casi cualquier circunstancia. Espero que otras entidades sigan el ejemplo, pero para ello habrá que cambiar corazones y mentes .

Los activistas están conscientes de que no han ganado la batalla de la opinión pública. Los referendos realizados desde junio pasado se inclinan a favor de la defensa del derecho al aborto, incluso en estados conservadores como Kansas y Kentucky. Los demócratas lo convirtieron en un tema político, invirtieron mucho dinero en campañas, hablaron de los peligros cuando no existe el derecho a la interrupción de un embarazo (...) pero no dijeron la verdad , afirma George Muench.

Rosario Cazares, de 27 años, quien llegó en avión desde Texas con su madre Virginia, reconoce que hay temas difíciles, como los embarazos como consecuencia de una violación, del incesto o en mujeres pobres, por lo que cree que hay que ayudarlas.

Esta estudiante de salud pública espera abrir su propio centro para mujeres embarazadas . Mientras tanto, seguirá la lucha. En el podio, un orador advierte: Marcharemos año tras año .

El domingo, cuando se cumpla el 50 aniversario del fallo judicial Roe versus Wade, serán los defensores del derecho al aborto quienes saldrán a las calles de varias ciudades.