Tres días después de caer por goleada ante el Pachuca (10-2) en la Liga Mx Femenil, el Toluca anunció las bajas de las jugadoras Daniela Lozano, Noemí Granados y la paraguaya Gloria Villamayor sin revelar los motivos. El presidente de los Diablos, Francisco Suinaga, explicó a La Jornada que se trata de una situación multifactorial , en la que no hubo un caso de indisciplina particular , aunque evitó responder si esto ocurrió de manera grupal.

Leí publicaciones en redes sobre la existencia de una presun-ta fiesta y le insistí a mi hija en que me dijera si era cierto. Ella me dijo que no había nada de eso , comentó en entrevista. Las tres llegaron a entrenar y, antes de entrar a la cancha, les llamaron de la oficina para decirles sin más que ya no entraban en planes. Creo que los directivos llaman disciplina a que las jugadoras no pidan jugar en su posición natural. Pesaron más las palabras del entrenador .

A diferencia de Granados, quien fue titular y participó en el desarrollo del segundo gol de las Diablas, la portera Daniela Lozano no tuvo actividad mientras Villamayor sa-lió de cambio a los 38 minutos, cuando la diferencia en el marcador era de 5-1 en el estadio Hidalgo.