“Ni siquiera jugando en Champions te aseguro un lugar en la selección española, para eso tendría que crecer y mejorar en muchísimos aspectos. Tengo 25 años, me queda tiempo”, agregó.

Tuve suerte aquí

América me cambió la vida, hice todo el proceso en España, pasé por buenas canteras, después de salir del Real Madrid lo que parecía que llegaría no sucedió. Pero tuve suerte aquí, agradezco a quienes me dieron la confianza , apuntó.

Las buenas actuaciones de Fidalgo no sólo llamaron la atención de los aficionados, y ahora, ante las pretensiones de otros clubes, el América decidió extender el contrato del mediocampista por ca-si tres años. No obstante, el propio futbolista reveló que no hubiese aceptado las ofertas de otros planteles mexicanos.

Está muy bien que otros equipos se fijen en mí, pero en este caso me fue muy fácil renovar. Tanto el club como yo queríamos seguir juntos. Es verdad, el teléfono sonó varias veces, eran otros clubes, pero yo quería seguir con el América.

Las Águilas han tenido un inicio complicado en el torneo al conseguir sólo dos empates hasta ahora, por lo que visitarán este sábado al Puebla con la intención de celebrar su primer triunfo.