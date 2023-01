En su nuevo libro, The Philosophy of Modern Music, Dylan nos cuenta la historia de John Trudell: Fue un apache Santee Dakota, nacido en las borrosas fronteras con Nebraska .

John Trudell (1946-2015) fue un poeta, actor, músico y activista apache, quien logró publicar en 2008 el libro monumental Words of John Trudell, a Collection of 25 Years of Poetry, Lyrics and Essays, pero nunca tuvo éxito como músico, porque nunca quiso ser rico ni tener privilegios, sino luchar por los derechos de los desprotegidos.

En realidad, escribe Bob Dylan, lo único que realmente nos une es el sufrimiento. Todos hemos tenido alguna pérdida, ricos o pobres, porque no se trata de ser poderoso o tener privilegios, sino de tener corazón y tener alma, y hay personas que no tienen ni corazón ni tienen alma .

▲ El músico y compositor John Trudell en una imagen tomada del sitio de Internet montado en su homenaje

El músico apache John Trudell nunca formó parte del mainstream, señala Dylan. No tocó los temas que dejan dinero: drogas, cosas, materialismo. Nunca glorificó, como otros, nada de eso. Su música te eleva .

Suelta su típica ironía Bob Dylan: “Quizá no haya un lugar para él, porque no era un tipo de indios listo para ser maquillado y convertirse en estrella en el Buffalo Bill’s Wild West Show. Quienes brincan de causa en causa por derechos civiles, deberían voltear a ver lo que han hecho con la gente que estuvo en Estados Unidos desde antes que nosotros”.

En su canción titulada Crazy Horse, en homenaje a ese jefe siux, John Trudell predica: la tierra se cuida, no se vende, es como si vendieras a tu madre, si vendieras el humo, es como si vendieras las estrellas que te techan.

Su poesía tiene un destinatario identificado: los pobres, los desposeídos. Es difícil entonces que lo entiendan (como escribió Dylan en su libro: hay gente que no tiene corazón) quienes solamente quieren dinero, bienes materiales, privilegios, corrupción, un gobierno represor, de derecha, y aman el neoliberalismo y a sus héroes, a quienes admonizó el poeta apache: los Trump, los Bolsonaro:

Hay gente enferma que lo único que quiere es el poder. Quieren llevar al mundo hacia la violencia y la represión. Y muchos entre nosotros no se quieren dar cuenta de que las víctimas de esa violencia y esa represión que siembran esos gobernantes enfermos, somos nosotros mismos.

Esa canción, Crazy Horse, está en el álbum Bone Days, de John Trudell; entre sus versos figuran gemas como la siguiente: Cada ser humano es una gota de agua. Una gota en la lluvia. Y cuando se junta el número suficiente de esas gotas se hacen más claras y coherentes y cobran el poder de la tormenta.

Habla el maestro Dylan junto al pizarrón: “Mientras más profundizas en la obra de John Trudell, ya podrás entender a plenitud el álbum Bone Days y en ese disco está la canción Does’t Hurt Anymore (Ya no duele). El espacio entre esa canción y la de Hank Snow titulada I Don’t Hurt Anymore es profundo. La primera es una suerte de declaración sobre el acto de enjugarse las lágrimas, de lágrimas secándose, pero la otra te hará romper en llanto”.

Y llega así el maestro de filosofía, don Robert Allen Zimmerman, quien en la lista de profesores universitarios firma como Bob Dylan, al siguiente silogismo:

Lo que verdaderamente nos unifica es el sufrimiento porque todos por igual hemos tenido pérdidas, seamos ricos o seamos pobres; no se trata de tener privilegios o poder. Es una cuestión del alma. Es un asunto del corazón.

Y he aquí que hay personas que no tienen alma. Que no tienen corazón.

Son personas sin parámetros, no tienen llenadera en lo económico, en la cosificación, en lo banal, en lo que los dejó vacíos de alma, precisamente. No tienen, o si las tienen no las escuchan, personas que les digan: Oye, la realidad no es así, la vida se trata de otra cosa, piensa en las personas que sufren, piensa en los que no tienen para comer hoy, los maltratados, los condenados solamente por ser pobres . Son personas que ni siquiera saben lo que quieren.

¿Y saben qué es lo más triste?, pregunta el profesor Zimmerman en el estrado, frente a todos los pupitres. Lo más triste, se responde, es que una persona como esas que no tienen corazón ni tienen alma, nunca podrá escuchar, porque no la entendería, la música del poeta apache John Trudell. Salimos del salón de clases, pensativos.

Lo único que queremos es llegar a casa y escuchar la música del poeta apache. Y seguir leyendo el nuevo libro de Bob Dylan, de quien presentamos en este texto un nuevo ejercicio del formato reseña, simple y humildemente siguiendo sus enseñanzas, porque ese libro es, entre otras muchas cosas, un arsenal de nuevas maneras de contar historias, de recomendar caminos, nuevas formas de escribir reseñas de discos y de libros.

Volteamos hacia el ventanal que da hacia el salón: el profesor de la clase, Robert Zimmerman, sigue ahí, de pie, sonriendo.

