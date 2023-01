Juan Arturo Brennan

Periódico La Jornada

Sábado 21 de enero de 2023

Con el título epónimo La reina del baile, la Universidad Iberoamericana (Uia) publicó hace unos años, en colaboración con la Biblioteca Francisco Xavier Clavijero, un libro delicioso que recientemente llegó a mis manos. Es una obra fundamentalmente gráfica y visual, cuyo subtítulo es elocuente por sí mismo: Una selección de portadas de partituras ilustradas 1860-1935.

Lo medular de esta atractiva edición está en las 119 portadas publicadas (en muy buena calidad y a gran página entera), a través de cuya revisión cuidadosa, que debe incluir no sólo los fascinantes grabados, sino también los textos que en ellas se incluyen, el lector puede descubrir muchas cosas sobre el ámbito musical mexicano de las décadas cubiertas por el libro.

Pero además de esta sorprendente parte visual, La reina del baile contiene una presentación, una introducción y siete ensayos en los que se explora toda esta materia musical desde diversos puntos de vista: la composición, la ejecución en determinados ámbitos sociales, el coleccionismo, la investigación, la preservación y la interacción de toda esta música con las incipientes tecnologías de grabación de sonido. Los textos están a cargo de Teresa Matabuena Peláez (coordinadora), Julia Emilia Palacios Franco, Marisela Rodríguez Lobato y María Cristina Sánchez de la Vara, y a partir de su lectura es posible reconstruir aspectos sustanciales del quehacer sonoro mexicano en aquellos 75 años, particularmente en eso que solemos llamar música de salón. Un área fundamental de ese ámbito (y de la que estas partituras son prueba fehaciente) es la labor de divulgación que en ese tiempo hicieron las compañías editoras de música, entre las que tienen importancia histórica particular las casas Rivera, Nagel y, muy destacadamente, Wagner y Levien.