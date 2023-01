Josefina Quintero

Sábado 21 de enero de 2023, p. 24

Ayer se efectuaron dos movilizaciones que partieron del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir seguridad en el Metro, en las que se reportaron incidentes menores y las autoridades señalaron que hubo saldo blanco.

La caminata en memoria Yaretzi Hernández, la joven que falleció en el choque de trenes hace dos semanas, partió a las 16:30 horas, avanzó de manera pacífica, en silencio y con girasoles en lo alto.