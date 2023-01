R

yszard Kapuscinski es junto con Mark Twain, Ernest Hemingway y Gabriel García Márquez (que él mismo cita) uno de los periodistas más impactantes del siglo XX. Además de escribir espléndidamente y transmitir procesos complejos con nitidez, nos permite entrar con pasión y con una mirada minuciosa pero equilibrada a los mundos que para muchos permanecen como remotos y folclóricos territorios. Nacido en Pinsk, poblado que en aquel momento era polaco y finalmente fue bielorruso, creció en ese espacio tan especial y descarnado de las fronteras en disputa entre Alemania, Polonia y Rusia desde tiempos inmemorables, uno de los escenarios más violentos de la Segunda Guerra Mundial. Por ello mismo asumió su principal compromiso con la humanidad doliente: Escribía también por razones éticas: sobre todo porque los pobres suelen ser silenciosos. La pobreza no llora, la pobreza no tiene voz. La pobreza sufre, pero sufre en silencio. La pobreza no se rebela. Encontraréis situaciones de rebeldía sólo cuando la gente pobre alberga alguna esperanza. Entonces se rebela (conversaciones sobre el buen periodismo 2000).

A inicios de la década de 1950 y de su carrera, fue corresponsal en África. Debía cubrir con muy escasos medios un inmenso continente. La primera realidad que entendió fue que nos encontrábamos aún en plena época colonial . Y luego, poco a poco, con esfuerzos frecuentemente sobrehumanos, en sangrientas revoluciones los estados africanos fueron independizándose. Allí forjó su método de trabajo y sus convicciones: Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre o una buena mujer: buenos seres humanos. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Y convertirse desde el primer momento en parte de su destino . Es decir, asumir el compromiso de comprender y compartir de forma sincera los problemas y el destino de los demás, de esos sin voz.