Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Viernes 20 de enero de 2023, p. 9

La Red Nacional de Alertistas, Las Brujas del Mar, la Red Nacional de Refugios y Las Constituyentes Mx, entre otras agrupaciones feministas, confían en que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre ratificar la constitucionalidad de la denominada ley 3 de 3 contra la violencia en Yucatán contribuya a que pronto se legisle al respecto en los demás estados.