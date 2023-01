David Brooks

La Jornada

Viernes 20 de enero de 2023

Nueva York. El próximo lunes arrancará el debate entre los fiscales y la defensa en el juicio de Genaro García Luna ante el jurado finalmente constituido este jueves, pero ambos ahora tendrán que ajustar sus estrategias bajo nuevas decisiones del juez que, entre otras cosas, excluye del proceso la presentación de elogios al acusado por parte de altos funcionarios estadunidenses que deseaba usar la defensa, como también no permitir que los fiscales muestren la riqueza acumulada por ex secretario de Seguridad Pública desde que dejó el cargo como prueba de su relación corrupta con el cártel de Sinaloa.

Con el jurado listo para escuchar el próximo lunes los argumentos de apertura por los fiscales federales del Departamento de Justicia y después los abogados de defensa sobre si el ex jefe policiaco de México es culpable de participar en una conspiración de tráfico de cocaína, incluyendo aceptar sobornos multimillonarios del cártel de Sinaloa entre 2001 y 2012, las nuevas órdenes del juez afectarán la narrativa que presentarán ambas partes y a la vez confirmó algunos de los testigos que podrían presentarse.

El juez Brian Cogan, quien preside el juicio, aprobó la solicitud de los fiscales de no permitir a la defensa presentar declaraciones de elogio o recomendación de García Luna por parte de altos funcionarios estadunidenses cuando estaba en el gobierno, señalando que si la defensa desea invitar a algunos de estos a testificar en la corte, puede hacerlo aunque serían sometidos a contrainterrogatorios; sí permitirá la introducción de hasta cinco fotografías del acusado con estos altos funcionarios estadunidenses como parte de los argumentos de apertura y conclusión del juicio.

Las decisiones del juez en la orden registrada la noche de ayer sobre condiciones para el interrogatorio de ciertos testigos confirmaron algunos de los nombres de ex narcotraficantes y funcionarios que los fiscales están contemplando convocar durante el juicio, entre ellos: Jesús El Rey Zambada García; uno de los hermanos Cifuentes Villa (no se menciona el primer nombre en la orden); Sergio El Grande Villarreal Barragán; uno de los hermanos Arriola Márquez, y Édgar Veytia, ex procurador de Nayarit, condenado en Estados Unidos en 2019 por su colaboración con el narcotráfico.

Tal vez lo más sorprendente de las decisiones de Cogan fue a favor de la defensa al aprobar su solicitud de excluir evidencia sobre la riqueza del acusado acumulada después de 2012, año en que dejó el gobierno y estableció su empresa de asesoría de seguridad en Miami. Ausente evidencia de que el estilo de vida costoso del acusado fue financiado por el cártel de Sinaloa, evidencia de su riqueza pos-2012 es irrelevante , determino el juez.

Pide evitar temas como los actos de canibalismo

Cogan también emitió decisiones sobre peticiones de los fiscales para prohibir el contrainterrogatorio de algunos testigos acerca de ciertos temas, algunos alarmantes, incluyendo actos de canibalismo, violencia sexual contra mujeres, conspiraciones de asesinatos y creencias sobre extraterrestres.

En la tarde del jueves culminó el proceso de selección de los 18 integrantes del jurado después de un proceso de depuración de un grupo final de 40 candidatos (de los 400 que participaron al inicio) realizada por los fiscales y los abogados de defensa bajo supervisión de una juez magistrada. El jurado quedó conformado por siete mujeres y cinco hombres, con tres mujeres y tres hombres como suplentes.