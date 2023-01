H

oy analizo el neoconcepto de impulsos-valores (IV) de Michael Maccoby (MM) que remplaza necesidades (N). Según Doyal y Gough, hay dos concepciones de N: como impulsos (donde ubican a Maslow) y como propósitos. Ellos adoptan la segunda, pero reconocen que no puede estar desvinculada de la primera ( el énfasis en los impulsos y motivaciones nos alerta respecto al fundamento biológico de las N – A Theory of Human Need, 1991). Cuando decimos A necesita X para lograr Y, se hace evidente la presencia de los propósitos (Y). Valor, en plural, significa, en una de sus acepciones, “los principios, propósitos o estándares sostenidos por un individuo, clase, sociedad”. MM podría haber usado el (casi) sinónimo de valores: propósitos o fines . Lo que hizo, por tanto, es hacer explícitas esas dos concepciones de las N. El neoconcepto lo podrían suscribir Maslow (“La teoría de la motivación humana debería centrarse en los propósitos últimos o básicos, más que en los parciales o superficiales. En fines, más que en medios”, A Theory of Human Motivation, 1954), Max-Neef et al ( Las necesidades patentizan la tensión constante de los seres humanos entre carencia y potencia , Desarrollo a escala humana, 1986; el lado carencial en la dualidad de MM es el asociado al impulso y el lado de potencialidad es el que apunta a los valores o a los propósitos) y Doyal y Gough. Al analizar las relaciones entre N e impulsos, Maccoby identifica estos dos aspectos de las N, aclarando que no se aparta del concepto de N, sino que pone de relieve sus dos aspectos: “El término N se refiere tanto a una fuerza que sentimos como a un valor; uso el término IV para enfatizar esto. Las N no son nunca puramente fisiológicas; siempre expresamos un valor al hablar de una N. Un enunciado de N siempre puede transformarse en un enunciado de valor. Si digo necesito algo , pregunten qué pasará si no lo consigo. La respuesta: Me sentiré solitario, menos capaz, humillado, describe un valor: sociabilidad, maestría, dignidad. Nótese que los ejemplos ilustran el daño causado a la persona como consecuencia de la insatisfacción de la N, y que MM llama valores a evitar dicho daño, al estado que se alcanza al lograr evitarlo, o a la facultad que se requiere para evitarlo. (Sociabilidad es lo que necesitamos para evitar la soledad; maestría, para evitar sentirnos incapaces; dignidad es el estado alcanzado cuando evitamos las circunstancias que nos harían sentir humillados). Con este planteamiento, MM queda en sintonía con los principales autores de teorías de las N.