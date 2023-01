Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 20 de enero de 2023, p. 23

Moscú. Al tiempo que el jefe del Estado ruso, Vladimir Putin, siguiendo la tradición de la Epifanía ortodoxa se sumergió este jueves tres veces en agua helada en algún sitio de las afueras de Moscú, donde los creyentes, con la bendición de la Iglesia, debieron hacer un agujero en el hielo de un río o lago congelados, de acuerdo con el relato de su vocero, Dimitri Peskov, éste, en nombre del Kremlin, y Dimitri Medvediev, una de las voces más estridentes del Consejo de Seguridad de Rusia, advirtieron que Estados Unidos y sus aliados al seguir entregando armas a Ucrania pueden desatar una hecatombe nuclear.

Ambos coincidieron en criticar la intención de los miembros de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) de proporcionar nuevas y más modernas partidas de armamento a Ucrania, lo que se está debatiendo en estos momentos y que hoy se va a concretar, de una u otra forma, en la reunión de ministros de Defensa en Alemania.

Los grandes jefes militares abordarán mañana en la base (militar) de Ramstein de la OTAN su nueva táctica y estrategia, así como el envío de un nuevo lote de armas pesadas y armamento de ataque (para Ucrania) , escribió Medvediev en su cuenta en Telegram como entrada de lo que en realidad quería decir:

“Y eso inmediatamente después del foro de Davos, donde unos juer­guistas políticos y retrasados mentales repitieron como mantra: ‘No habrá paz mientras Rusia no pierda’. Y a ninguno de esos patéticos personajes le vino al cerebro la conclusión elemental de que, en una guerra convencional, la derrota de una potencia nuclear puede acabar en hecatombe nuclear”, lanzó el ex premier y ex presidente de Rusia.