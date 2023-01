De La Redacción

Viernes 20 de enero de 2023

La juez María de Jesús Acosta decretó la sustracción de la acción de la justicia contra dos directivos de grupo Afirme por no presentarse a la audiencia de imputación por el delito de abuso de retención de 130 millones de pesos de participaciones federales, tras una denuncia presentada por el gobierno de Baja California, encabezado por la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Este caso se relaciona con un contrato que firmó el ex gobernador Jaime Bonilla (2019-2021), también de Morena, con la empresa Next Energy para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, que al final no se edificó, pero como había una cláusula que permitía a Banca Afirme retener participaciones federales vía un fideicomiso, la hizo valer y se quedó con los recursos qué Ávila reclama.

La audiencia con causa penal 5312/2022 y número único de caso 02-2022-10453 se realizó ayer a las nueve de la mañana en la sala 6 del centro de justicia Río Nuevo. La juez decidió reprogramar la diligencia de uno de los imputados para el próximo 26 de enero en el mismo horario y sala debido a que no se presentaron los otros dos acusados.

Los tres directivos del banco fueron denunciados por el gobierno del estado porque Afirme se negó a reintegrar alrededor de 123 millones de pesos, más los intereses generados, tras la cancelación del convenio con Next Energy.