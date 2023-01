Por otra parte, Mike McCarthy, entrenador en jefe de los Vaqueros de Dallas, aseguró que la incorporación de Tristan Vizcaíno omo patedor no disminuirá la confianza del equipo hacia Brett Maher, quien el lunes pasado erró cuatro puntos extra en la victoria del equipo de la Estrella Solitaria en la ronda de comodines ante los Bucaneros.

Vizcaíno no restará en la confianza de Dallas

En esta ocasión, la Ciudad de México no recibirá a la NFL debido a las obras de remodelación que tendrá el Estadio Azteca a partir de este año.

Un día después de que los Vaqueros contrataron a Vizcaíno, McCarthy agregó que su arribo es para asegurar que Dallas tenga profundidad .

Descartó que haya nerviosismo al interior del plantel ante la posibilidad de que Maher repita los mismos errores en la ronda divisional frente a San Francisco, este domingo. Simplemente no lo veo de esa manera. No llegas tan lejos, no lo logras sentado allí dudando, operando con una mentalidad de vaso medio lleno .

Maher concretó 29 de sus 32 goles de campo en la temporada y completó 50 de sus 53 puntos extras, el mejor de toda la liga (94.3 por ciento)

Aunque las estadísticas de Maher eran casi perfectas, el pateador, con lo hecho ante los Bucaneros, pasó de lo sublime a lo ridículo y se adjudicó la marca de más puntos fallados en un partido de postemporada.