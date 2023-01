Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 20 de enero de 2023, p. a11

Después de poco más de una semana de haberse visto salpicado en polémicas, Cruz Azul abrió el acceso a medios y el delantero Carlos Rotondi negó que se hayan visto afectados por las situaciones extracancha como la fiesta con temática de narcotráfico que hizo Julio César Cata Domínguez o el asalto que sufrió el arquero Jesús Corona.

No, nos ha afectado, estamos fuertes y unidos , dijo el ariete, quien también negó que pasen por una crisis pese a no haber conseguido una victoria. El futbol es así, a veces se dan los resultados, a veces no. Estamos bien, sólo falta afinar detalles , indicó.

La Máquina quiere dejar atrás los casos de Cata Domínguez y Corona, sobre todo por el complicado inicio de torneo que buscará rectificar a partir de esta jornada cuando enfrente al Necaxa.