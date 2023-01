Incluso, a raíz de otro desalojo en avenida México-Tenochtitlán en diciembre pasado, el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias llamó a la alcaldía a aplicar el protocolo de atención interinstitucional para personas en situación de calle, a fin de respetar sus derechos humanos.

“Lo que no podemos aceptar es que se refiera a ellas (poblaciones callejeras) como ‘gente con problemas, que no les gusta el orden, que tienen problemas con las adicciones, que sólo viven y toman en la calle’. Las poblaciones callejeras son las más olvidadas, las que menos derechos tienen y no cuentan con acceso a la justicia, las que el gobierno no ve ni entiende, pero son las que más sufren discriminación”, mencionó Torres.