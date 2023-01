P

arecería que, en la actualidad, las expresiones de las derechas en América Latina y el Caribe han repuntado. Esta afirmación podría inferirse por los más recientes acontecimientos que se han producido en algunos países de la región a inicios de 2023, tal como aconteció en Brasil con el fallido golpe de Estado contra el presidente Luiz Ignácio Lula da Silva, o en las protestas violentas de las derechas bolivianas en Santa Cruz contra el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Pero, sin duda, donde han tenido un triunfo parcial es en Perú con la imposición de Dina Boluarte como presidenta de esa nación andina y su consecuente represión generalizada contra las protestas populares.

Desde el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 contra el presidente democráticamente electo, Pedro Castillo Terrones, las derechas peruanas se han afianzado en el gobierno con la represión. El golpismo se generó en Perú por la decisión de los sectores reales del poder, ubicando en la primera magistratura a la vicepresidenta Dina Boluarte, nueva mandataria que en menos de dos meses ha generado una alianza con los sectores tradicionales de esas derechas peruanas que habían perdido la presidencia en las elecciones de junio de 2021. Han ejercido el poder generando una dura represión que suma 49 fallecidos hasta mediados de este mes, en los enfrentamientos que la policía y las fuerzas armadas han desplegado contra las protestas de amplios sectores de campesinos, indígenas, estudiantes, mineros, comerciantes informales y grupos populares de la formación social peruana.