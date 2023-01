De las FARC-EP surgieron agrupaciones que en los avatares de estos años se han aglomerado o separado. Dos mandos medios que no se sumaron a los acuerdos de La Habana formaron un grupo reivindicándose herederos de Manuel Marulanda y han formado un grupo que aglutina tropa variopinta compuesta de ex guerrilleros firmantes y no firmantes de los acuerdos, desertores, desmovilizados de antiguos procesos de reintegración y nuevos reclutas. Éstos se autoidentifican hoy bajo la batuta del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC-EP y acusan de paramilitares y traidores a las FARC-EP Segunda Marquetalia, fuerza que se rearmó posteriormente. Esta última se nutre de las fracturas internas que aprovechó el gobierno de Juan Manuel Santos en su estrategia de desmovilización de esta guerrilla. Privilegiar unos y aislar a otros –hasta el punto que casi extraditan a uno de estos últimos a Estados Unidos en una trampa montada por la DEA– provocó el rompimiento definitivo de su confianza en los acuerdos y el Estado colombiano. La Segunda Marquetalia está formada por un colectivo de mandos emblemáticos de los cuales varios han sido asesinados en operaciones organizadas por la DEA con colaboración de ex guerrilleros y militares colombianos.

El EMC declaró la guerra a las FARC-EP Segunda Marquetalia y tiene enfrentamientos con el ELN. Las AGC tienen enfrentamientos con el ELN y siguen amenazando liderazgos sociales en todo el país. El ejército colombiano sirve a los intereses políticos y económicos haciendo acuerdos regionales puntuales con unos y otros, sus fracturas los llevan a ser un ejército mil caras que van desde la contrainsurgencia hasta el negocio.

La propuesta de Paz Total de Petro intenta abrir el camino de desmonte de las estructuras armadas no estatales y acabar las fracturas de las estatales. Apenas llegó purgó las fuerzas armadas, pero la estrategia con las no estatales no es clara. El poder reaccionario en Colombia impulsó concebir el conflicto como una guerra de cárteles, promovió introducir en los medios la idea de la narcotización de las guerrillas y la politización de los ejércitos narcotraficantes paramilitares. La ingenuidad de la Paz Total es repetir este error y pretender entender a las estructuras con el mismo marco discursivo del narco vs ideología . Es pretender usar un debate público simplista y una legislación anacrónica para una guerra que no sólo en Colombia, sino en el mundo desde hace varias décadas, se libra de otras formas. Nos dejaría al país además sin la verdad y justicia que debe el paramilitarismo narcotraficante para conocer de los pactos del poder estatal y privado con los traficantes y, por otro lado, del reconocimiento de las causas estructurales de la guerra que perviven hasta hoy, y que quieren reducir a una pelea por narcotráfico. Las camisas de fuerza del lugar común y el moralismo elitista pueden hacernos caer en ingenuidades, y con eso, más guerra. De la ingenuidad al saboteo a la paz sólo hay un brinco.

* Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana, A la Orilla del Río. Su último libro es Levantados de la selva