Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 19 de enero de 2023, p. 13

La pandemia generará un repunte de casos de cáncer cervicouterino, coincidieron los ginecólogos Rogelio Aguado Pérez, integrante de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicados a la Colposcopia, y Ricardo Lúa-Alvarado, maestro en ciencias en metodología de la ­investigación.

En el foro de actualización sobre cáncer cervicouterino asociado a la infección por VPH, expusieron que pasan entre seis a 10 años desde que se generan las primeras lesiones hasta el desarrollo de cáncer a causa de la infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH).

En los primeros tiempos del covid-19 mucha gente no iba a hacerse los estudios, no se vacunó, porque se suspendieron las campañas, no sólo en México, sino en el mundo se frenaron los exámenes de Papanicolau y PCR (para detectar el VPH), entonces viene un repunte. Recuperarnos en todo lo que no se hizo en esos años tomará tiempo, advirtió Lúa-Alvarado.

Aguado Pérez dijo que el alza de casos de este cáncer, derivada de la pandemia será menor si educamos, si insistimos en la vacunación (anti-VPH), y proporcionamos opciones terapéuticas para lesiones de bajo grado y fomentamos la detección oportuna .

En el mes de concientización sobre este cáncer, Elsa Díaz López, directora general del Grupo Especializado en Salud Femenina, detalló que la infección por VPH repunta en mujeres de más de 45 años, etapa en la que probablemente se han tenido varias parejas por lo que se detecta un segundo pico de infecciones, y apuntó que se estima que a los cuatro años de haber iniciado una vida sexual activa, la mitad de las mujeres ya adquirieron algún VPH.