Jueves 19 de enero de 2023, p. 11

El Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) analizó ayer los programas de trabajo de los tres ex rectores que buscan la Secretaría General Ejecutiva del organismo, que elegirá hoy, en sesión extraordinaria de su Asamblea General, a un nuevo titular para el periodo 2023-2027, en sustitución del maestro Jaime Valls Esponda, quien concluyó su segundo mandato al frente de la Anuies.

La terna está integrada por el doctor Luis Armando González Placencia, ex rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX), quien de 2009 a 2013 encabezó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; el ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), doctor Tonatiuh Bravo Padilla, economista y dos veces diputado federal; y el doctor Juan Eulogio Guerra Liera, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Nueva Ley General de Educación Superior

El relevo en la Anuies se realiza en el contexto de la aplicación de la nueva Ley General de Educación Superior, que entre otros cambios, crea el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), organismo colegiado, que si bien integra a la asociación, fortalece la rectoría del Estado en el sector.

La elección ocurre también en un momento de tensión entre el gobierno federal y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la institución con mayor peso al interior de la asociación, tras los desencuentros por el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, quien enfrenta señalamientos de plagio de su tesis de licenciatura.