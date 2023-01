“El hecho de que el alumno Édgar Báez haya presentado su examen 12 meses antes no significa que él haya sido el autor original, ya que reitero, quien escribió el proyecto Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A fue la alumna Yasmín Esquivel Mossa. Ella presentó su examen de forma posterior, porque aún no contaba con el servicio social, requisito indispensable para comenzar los trámites administrativos para sustentar su examen profesional, pero reconoció que no se percató de que la tesis de Báez hubiera replicado el material de Esquivel”, indicó Rodríguez.