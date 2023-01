Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 19 de enero de 2023, p. 4

La invitación en 2020 a Jaime Cárdenas García para encabezar el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado fue porque en ese asunto tan delicado se necesitaba gente honesta, pero tras mantenerse sólo cuatro meses en el cargo, rompe y sale a declarar a todos lados e hizo su escándalo , lamentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se le expuso que Cárdenas ponderó su aprecio al Presidente, ante lo cual respondió: “No, no, no, eso de que me tiene aprecio, no, no, no… porque siempre usan eso, ¿no?, ‘yo no tengo ningún problema con el Presidente, pero la gente que lo rodea, pero quienes…’ No, no es así”.