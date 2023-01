Ayer desfilaron ante el acusado y la corte desde familiares de policías hasta quienes se autodefinieron como izquierdistas , derechistas sospechosos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y gente a favor y en contra de la guerra contra las drogas. No faltó un antimexicano.

De la lista, no todos serán necesariamente convocados a declarar.

Nueva York. Genaro García Luna se pasó un segundo día como espectador en el proceso de selección del jurado que, si no hay sorpresas, emitirá el veredicto sobre si es culpable o no de las acusaciones criminales de conspiración para cometer narcotráfico por aceptar sobornos multimillonarios del cártel de Sinaloa, cuando era el supremo jefe policiaco de México entre 2001 y 2012.

“Cuando escuchas la palabra cártel, uno dice ‘guau’”, comentó una mujer, que expresó que estaba muy nerviosa al enterarse de que se trataba de este caso. Otro par de mujeres señalaron que padecían de ansiedad extrema y que el tema de este juicio podría detonarles ese mal. Sin embargo, una de ellas admitió que entre sus series favoritas estaban The Wire –sobre el mundo criminal y drogas en Baltimore– y Narcos: México.

Un candidato dijo que dudaba que pudiera ser imparcial como miembro del jurado y, volteando a ver a García Luna, sentado en la mesa de la defensa, con su traje azul marino, le preguntó a los presentes: ¿Ustedes creen que es inocente?

Un joven dijo que no podría juzgar al acusado porque “soy budista… he estado en un camino espiritual durante 15 años” y que por ello no creía que alguien podía juzgar a otro ser humano.

Un hombre opinó que los mexicanos dan una mala reputación a los latinoamericanos por lo que ocurre con el narco y la corrupción, pero lo sorprendente era que él era inmigrante de Ecuador, naturalizado.

Varios comentaron que sabían algo de este caso por las noticias sobre El Chapo. Algunos dijeron que habían viajado a México y que disfrutaron de buenas experiencias. Otros, que se alarmaron por las medidas de seguridad que vieron, incluyendo guardias armados en las calles y temores de secuestros de empresarios, entre otras cosas.

Imparciales y sin prejuicios

Al ser informados de que se buscaba a participantes imparciales y sin prejuicios en el jurado, muchos de ellos fueron eliminados de la lista de candidatos. A otros los invitaron a regresar este jueves para ser parte del grupo final de unos 40, de los cuales se seleccionará a los 18 integrantes del jurado.

Al concluir el proceso de selección, el juicio de García Luna continuará con las instrucciones del juez Brian Cogan al jurado sobre lo que establece la ley en este caso y cómo evaluar las declaraciones de testigos y presentación de pruebas de la fiscalía.

El ex secretario de Seguridad Pública y antes director de la Agencia Federal de Investigaciones enfrenta cinco cargos criminales federales, cuatro por participar en una conspiración para traficar cocaína y una por hacer declaraciones falsas ante autoridades estadunidenses.

Este juicio puede ser interrumpido en cualquier momento si el acusado, por alguna razón, por ejemplo como resultado de una negociación con los fiscales, decide declararse culpable. Como es de esperarse, y ha reiterado el abogado De Castro, la defensa no busca ni ha buscado una negociación con el gobierno.