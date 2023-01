E

n el asunto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa se empieza a disipar la niebla, y algunas verdades dolorosas –para quienes trataron de destruir su carrera– cambian el rostro de esta historia.

Hace un par de entregas explicamos que la Fiscalía General de Justicia tenía en su poder una declaración de la maestra Martha Rodríguez en la que ponía en conocimiento de los juzgadores universitarios y la fiscalía capitalina que el licenciado Édgar Ulises Báez había copiado –parcial o totalmente– la tesis de Esquivel.

Lo dicho por Báez, que también está en poder de la fiscal, y que consiguió la maestra Rodríguez, es un manuscrito en el que confiesa que tomó el trabajo de la ministra para elaborar el suyo.

No obstante, la cargada contra Esquivel no se detiene. A la maestra Rodríguez la despiden después de muchas décadas en la UNAM, a pesar de que hace una semana presentó un amplio escrito al director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, donde da cuenta cómo se suscitó el problema que ha tomado días y ríos de tinta en los periódicos y una desmedida furia en contra de la magistrada.

Si nos dejamos llevar por aquello de que el hilo se rompe por lo más delgado, diremos que el asunto de la académica no tiene remedio, pero si por el contrario se quiere llegar al fondo, habría que empezar por juzgar a la UNAM.

¿Cómo que una anomalía como la que se registró no fue detectada por ninguna autoridad? ¿Cómo es que un grupo de sinodales no cayó en la cuenta de que la alumna usaba de algo que no había escrito? ¿Cómo es que se otorga un título a ciegas?