l presidente Andrés Manuel López Obrador planteó las rutas que podría tener el juicio de Genaro García Luna. En primer lugar, podría ser que sea declarado inocente; en segundo lugar, encontrado culpable, pero Felipe Calderón no estuvo involucrado y no se enteró ; en tercer lugar, que el ex presidente panista sabía sobre los actos de corrupción y los crímenes del ex secretario.

En realidad, la primera opción debería descartarse ante el cúmulo de evidencias que han reunido las autoridades de Estados Unidos. Andrés Manuel cuestionó que el ex secretario de Seguridad haya acumulado una gran cantidad de propiedades y bienes en poco tiempo, el cual debería ser reintegrado a México. Ayer continuó el proceso de selección del jurado.

Pinta bien el año en el Poder Judicial

Les cayó un asunto de mucho peso. La cadena de tiendas Walmart –la empresa más importante del mundo por cifras de ventas, con 2 mil 800 establecimientos en la República Mexicana– ha pedido amparo a la justicia federal en contra de la aplicación de la reforma al reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicada el 16 de diciembre pasado. La norma prohíbe la exhibición de cajetillas de cigarros en las tiendas, entre otras medidas restrictivas. Sin embargo, su finalidad es proteger a los consumidores del tabaquismo y enfermedades conexas, porque es el Estado el que carga con los gastos de curar a los enfermos. ¿Cómo decidirán los insignes [email protected] de la ley, a favor de la salud o del dinero?

Bitcóin

Actualmente ningún país respalda su moneda con reservas de oro. El dinero que emiten es papel, está sujeto a intereses políticos, causa inflación y crisis económicas recurrentes. ¿Es posible que el dinero deje de estar bajo el control político de gobiernos y sus bancos centrales para que ese poder pase a manos de la gente? Una opción podría ser el bitcóin, aunque sus vaivenes a veces causan preocupación.

Este es el tema del documental de TvAzteca que será transmitido el próximo sábado a las 19.30 horas por @adn40.