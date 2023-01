La Defensoría del Pueblo rechazó toda expresión de violencia en la gran marcha, y confirmó el derecho a la protesta pacífica, pese a la vigencia del estado de emergencia.

Advirtió que corresponde a las fuerzas policiales garantizar el desarrollo de movilizaciones pacíficas respetando estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad en el uso de la fuerza, si ello fuera necesario.

Recalcó que la participación de las fuerzas armadas cuando hay estado de emergencia se encuentra limitada a dar apoyo a la policía, no a suplir su labor ni participar en patrullajes o detenciones.

Esta advertencia llega horas después de que informes forenses evidenciaron que las fuerzas del orden que reprimieron manifestaciones antigubernamentales en diciembre pasado, en Ayacucho, y dispararon a matar siguiendo el patrón de un entrenamiento militar para la guerra y no para controlar multitudes.

Es importante recordar que las detenciones sólo pueden llevarse a cabo por personal policial en caso de flagrante delito. En tal supuesto, estos funcionarios deben identificarse y dar a los detenidos un trato adecuado respetando su integridad , subrayó la Defensoría.

En ese contexto, Luis Humberto Béjar, sacerdote argentino que pidió por TikTok la renuncia de Boluarte y criticó las muertes de manifestantes, abandonó Perú luego de que su obispo le ordenó renunciar a su parroquia en Juliaca.

Me animé a decir que la paz se conseguirá con la renuncia de la actual presidenta. No me arrepiento de haber dicho eso y lo diría 50 veces más. Asesinaron en tres horas, si no me equivoco, a 17 personas, muriendo otra más en el transcurso de los días posteriores, porque estaba herida , denunció Béjar, quien era párroco de la iglesia Santa Isabel de Pucará, en la región sureste de Puno.

El pasado día 9 en Juliaca –la ciudad comercial más importante de Puno y fronteriza con Bolivia– un grupo de manifestantes fue abatido por la policía mientras buscaba ingresar al aeropuerto regional. El mismo día un policía fue asesinado y su cuerpo quemado junto a una patrulla en una calle de esa ciudad.

Algunos comentan que los manifestantes murieron. No han muerto de enfermedad, son personas a las que se les aerrebató la vida , señaló Béjar, quien vivió 26 años en Puno y es teólogo por la Pontificia Universidad Católica Argentina y doctor en educación en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. El sacerdote también era catedrático en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

La Confederación General de Trabajadores de Perú ultimó los detalles del paro nacional convocado para este jueves en la Plaza 2 de Mayo de Lima, con las demandas que incluyen la salida de Boluarte.