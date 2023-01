Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 19 de enero de 2023, p. 24

Guadalajara, Jal., El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dijo ignorar las razones por las que su homólogo de Zacatecas, David Monreal Ávila, no le toma las llamadas telefónicas para coordinarse en materia de seguridad pública en la zona limítrofe entre ambos estados.

En esa región han ocurrido numerosas desapariciones, como la de cuatro jóvenes jaliscienses privados de la libertad el 25 de diciembre pasado, cuando regresaban de Jerez, Zacatecas, a Colotlán, Jalisco, y cuyo vehículo fue encontrado el pasado 17 de enero en el municipio zacatecano de Tepetongo.

No sé qué suceda con el gobernador (el morenista David Monreal), no quiero generar polémica porque es lo que menos necesitamos ahorita. Pero lo busqué y no tuve suerte; no lo encontré ni tuve respuesta. Desconozco las razones, y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo coordinados con el gobierno federal y con el Ejército para mantener la presencia en aquella zona , expresó Alfaro, del partido Movimiento Ciudadano.

Sobre el vehículo localizado el 17 de enero por la Guardia Nacional (GN) en la comunidad El Cuidado, en Tepetongo, en el que viajaban las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, su prima Irma Paola Vargas y José Gutiérrez Farías, afirmó no tener un reporte completo. Junto al automotor fue encontrado otro en el que había restos de al menos una persona, los cuales no han sido identificados.