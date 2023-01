Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 19 de enero de 2023, p. 17

El cabotaje es una puerta falsa que se nos va a cerrar en la cara en unos años ; no resuelve los temas de fondo que arrastra la industria aeronáutica en el país y sólo afecta de manera drástica y directa la fuente de trabajo de 1.4 millones de mexicanos, denunciaron un conjunto de asociaciones agrupadas en el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN).

En conferencia de prensa, representantes de 11 organizaciones recalcaron que buscan a toda costa que no prospere la política de cielos abiertos en el país. Primero esperan que el Ejecutivo modifique la propuesta que envió al Congreso; si no es así, dialogarán con legisladores para sensibilizarlos sobre el tema para que no aprueben la iniciativa; pero de no obtener respuesta, llevarán su causa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al cierre del año pasado, el Ejecutivo envió una propuesta de modificación a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil. Entre los cambios se incluye el cabotaje –el que una aerolínea extranjera vuele de un punto a otro dentro del país–, pero acotado a que la ruta sea de interés estratégico para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria del Estado mexicano .

Los representantes de tres colegios, cuatro sindicatos y otros organismos de profesionales aeronáuticos aseguraron que no están en contra de todas las modificaciones, sólo rechazan el cabotaje, y no abogan por las aerolíneas, sino por sus fuentes de trabajo y, por extensión, de una industria que equivale a 3.5 por ciento del producto interno bruto (PIB).