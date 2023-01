Comentó que la resolución de la FGR en el sentido de que la joven Ariadna no murió por una broncoaspiración, sino que fue asesinada de un golpe en la cabeza, da la razón a la dependencia capitalina y muestra que no mentimos, que no tenemos ningún otro objetivo más que llegar a la verdad y a la justicia .

Se estaría dando un gran paso en la justicia de nuestro país y, particularmente, lo que han demandado y demandamos desde hace mucho tiempo las mujeres: que no se encubra, que no se minimice, que no se culpe a una mujer, que no se encubra en caso de feminicidio.

Dijo que también representa un llamado a todas las fiscalías para que cualquier feminicidio se investigue y no se culpe a una mujer de su propia muerte cuando ha sido violenta.

Explicó que la Fiscalía capitalina investiga el caso por feminicidio, mientras la FGR lo hace con base en el artículo 37 de la Ley de Desaparición Forzada.

“Sí creo que es importante que se investigue por qué hubo encubrimiento, yo diría que hasta falsedad de declaraciones, o sea, escuchen ustedes, dice: ‘científicamente comprobado que fue broncoaspiración’. No, en efecto la ciencia no miente, quien miente es el fiscal.”