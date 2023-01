Sin embargo, ir en alianza con el PAN y con el PRD no es derrotero sencillo. Hasta hace poco eran enemigos irreconciliables. Como todos sabemos, en esta batalla electoral de 2023 el PRI afrontará su sobrevivencia tanto estatal como nacional. La elección mexiquense es un punto de inflexión. Está en juego toda la historia del PRI. El partido tiene el desgaste de más de 93 años en el poder de manera ininterrumpida. A pesar de ser el partido hegemónico en la entidad, sus propuestas están envejecidas. Sus líneas discursivas ya no emocionan ni conmueven a un electorado que le mira con recelo. El PRI acusa falta de resultados, ungido por la corrupción sistémica como forma de gobierno. Hay aumento crónico de la violencia y la impunidad; el estado de México se ha convertido en uno de las entidades más peligrosas para las mujeres, los feminicidios son un sello desde hace lustros. Pobreza e insultante desigualdad, violencia e inseguridad que 29 gobernadores emanados de ese partido no han podido corregir.

¿Cuál va ser el discurso de oferta de un partido que ha tenido nueve décadas sin resolver los grandes problemas de la entidad? ¿Alejandra del Moral se atreverá a proponer un discurso rupturista a la nomenclatura mexiquense?

En cambio, a lo largo de estos años, el partido ha logrado construir un sólido aparato, un armazón de Estado, capaz de convertirse en su momento en una eficaz maquinaria electoral; preparado para resistir amenazas y embates opositores que no han logrado arrebatarle el poder. Dicho gobierno convertido en un poderoso aparato electoral, ha salvado de la ruina electoral a Arturo Montiel (2000), Enrique Peña Nieto (2005) y Alfredo del Mazo Maza (2017).

Ante una evidente pérdida de consenso, el PRI ha venido utilizando estrategias proscritas y ha ejercido acciones que violan las leyes electorales que arropa con peroratas leguleyas y panegíricos de los hombres del poder. En el libro El infierno electoral (Grijalbo, 2017) documentamos el proceso electoral fraudulento de 2017, identificamos al menos ocho comportamientos inducidos a escala institucional y disimulados por el Estado: 1) carretonadas de dinero subterráneo para comprar voluntades; 2) uso clientelar de los programas sociales; 3) conversión del aparato de estado en aparato electoral; 4) cooptación y uso a modo de los órganos electorales y tribunales; 5) debilidad en la fiscalización que facilita el rebase de los topes de campaña; 6) terrorismo electoral o violencia selectiva a la oposición y a los ciudadanos votantes en distritos opositores (recordar las cabezas de cerdo); 7) manipulación de los medios de comunicación, cooptación de periodistas y manejo tendencioso en redes sociales, y 8) Uso de encuestas amañadas.