Arturo Cano

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de enero de 2023, p. 14

Antes del arribo del invitado de honor, el canciller Marcelo Ebrard, los ponentes, directivos de instituciones bancarias, hablan a un auditorio donde dominan los hombres de mediana edad.

Emilio Romano, director de Bank of America en México, y Daniel Becker, presidente de la Asociación de Banqueros de México, bromean: ¿comprar dólares o no? Risas en todo el auditorio. La respuesta no se atreve a elogiar al gobierno obradorista: el peso está fuerte por muchas razones.

En respuesta a una pregunta del público, Becker presume recorridos por todo el país y dice haber encontrado una dicotomía, un poco de esquizofrenia . Se refiere, claro, a los temores empresariales sobre la 4T. Y aun con algo de esquizofrenia, dice el líder de los banqueros, a los empresarios que sobrevivieron la pandemia les ha ido razonablemente bien . Añade: La parte macro se ha manejado bien .

¿Entonces? Hay que seguir, asegura, “fortaleciendo todo el andamiaje institucional… (De lo contrario), este crecimiento económico puede derivar en problemas de otra índole”.

¿Les va bien y aun así rechazan al gobierno actual (en su mayoría, según ilustran las encuestas)? Las oportunidades se dan cuando la gente está asustada , dice Becker.

Romano cierra el panel que espera a Ebrard, que ya está un piso abajo, en reunión cerrada con una decena de sus anfitriones: Los empresarios que apuesten por México van a ser empresarios ganadores .

¿Riesgos? Por supuesto que tenemos que ver cómo se resuelven algunos temas, como la reforma eléctrica , saca Becker el peine.